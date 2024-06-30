CША примут меры для безопасности военных в Европе

Пентагон принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности военнослужащих США в Европе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Европейского командования Вооруженных сил Соединенных Штатов (EUCOM).

«<...> Мы зачастую принимаем дополнительные меры для обеспечения безопасности наших военнослужащих. Из соображений безопасности мы не будем описывать конкретные меры, но мы не теряем бдительности», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что постоянно призывают военных в Европе «сохранять бдительность и всегда оставаться начеку, в том числе сообщать о подозрительной активности, следовать рекомендациям Госдепартамента по поездкам и соблюдать меры по снижению личного риска».

До этого телеканал CNN со ссылкой на представителей американской администрации сообщил, что военные базы США в странах Европы были переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористического акта.

Ранее Байден назвал число американских солдат в Европе.