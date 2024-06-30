Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в районе села Новое Волоконовского района движущийся легковой автомобиль атаковал FPV-дрон. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

По его словам, в машине находилась семья из пяти человек: бабушка с дедушкой, супруги и их ребенок. Последнего спасти не удалось.

Гладков принес соболезнования родным и близким.

Он добавил, что находящиеся в автомобиле получили различные множественные осколочные ранения.

До этого Гладков заявил, что еще три населенных пункта были атакованы Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Грайворонском городском округе.

Накануне в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что в Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник.

Этим же утром беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили массированную атаку на Новолипецкий металлургический комбинат. По предварительной информации, один из упавших дронов повредил установку разделения кислорода. Еще четыре беспилотника попытались атаковать здание кислородной станции. Один из БПЛА, по данным Baza, также повредил гараж. Он загорелся, но пожар быстро потушили. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Белгороде ВСУ сбросили с неба взрывчатку на парковку.