В Белоруссии рассказали о поддержке контактов с Западом по линии военных

Начальник uенштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что Минск сохраняет контакты с Западом по линии военных. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что сегодня вблизи белорусской границы НАТО и США проводят четыре операции или миссии. На все возможные случаи у белорусской стороны отработаны варианты действий, отметил Муравейко. Но перед тем, как начнутся ответные действия, происходящее будут обсуждать дипломаты, добавил он.

До этого Муравейко заявил, что белорусская армия обучена применению тактического ядерного оружия (ТЯО) и будет готова его использовать в случае угрозы суверенитету страны.

12 июня он заявил, что по итогу совместных с Россией учений с нестратегическими ядерными силами можно прийти к выводу, что ВС Белоруссии готовы к применению специального ядерного оружия.

11 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал, что Россия может внести правки в документы по ядерному сдерживанию на фоне действий Соединенных Штатов и НАТО.

Ранее в МИД Польши заподозрили РФ в хранении ядерного оружия в приграничной зоне.