В Белоруссии заявили о батальонах НАТО вблизи границ республики

Начальник генерального штаба вооруженных сил, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что у границы республики со странами ЕС находятся 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью около 20 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, 6 тыс. из 20 тыс. человек являются американцами.

Он подчеркнул, что в республике беспокоятся по поводу такого соседства.

Муравейко заметил, что «это сподвигает рассматривать и оценивать каждое действие» войск стран НАТО.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас заявил, что альянс не против того, чтобы Евросоюз занимался финансированием строительства укреплений на границе Польши и стран Прибалтики с Россией и Белоруссией.

Накануне послы НАТО утвердили нидерландского премьера Марка Рютте в качестве нового генсека альянса. Он приступит к исполнению своих обязанностей в октябре. В Госдуме заявили, что он вряд ли сможет изменить политику блока, а политологи считают, что от Рютте на новом посту не ждут самостоятельных решений.

Ранее Белоруссия подготовилась к применению ядерного оружия.