Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии заявили о батальонах НАТО вблизи границ республики

Генштаб: у границы Белоруссии находятся 10 батальонных тактических групп НАТО

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Начальник генерального штаба вооруженных сил, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что у границы республики со странами ЕС находятся 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью около 20 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, 6 тыс. из 20 тыс. человек являются американцами.

Он подчеркнул, что в республике беспокоятся по поводу такого соседства.

Муравейко заметил, что «это сподвигает рассматривать и оценивать каждое действие» войск стран НАТО.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас заявил, что альянс не против того, чтобы Евросоюз занимался финансированием строительства укреплений на границе Польши и стран Прибалтики с Россией и Белоруссией.

Накануне послы НАТО утвердили нидерландского премьера Марка Рютте в качестве нового генсека альянса. Он приступит к исполнению своих обязанностей в октябре. В Госдуме заявили, что он вряд ли сможет изменить политику блока, а политологи считают, что от Рютте на новом посту не ждут самостоятельных решений.

Ранее Белоруссия подготовилась к применению ядерного оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами