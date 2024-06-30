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Разведывательные самолеты НАТО следят за небом над Украиной

Разведывательные самолеты НАТО AWACS следят за воздушным пространством Украины

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Global Look Press

Разведывательные самолеты дальнего обнаружения НАТО AWACS в небе над Европой следят за воздушным пространством Украины. Об этом пишет издание UK Defence Journal.

«Официально любые собранные разведданные направляются только странам НАТО, но все знают, что некоторые из этих стран быстро делятся этой информацией с Украиной», — пишет издание.

Отмечается, что данные западной разведки дают Киеву возможность реагировать быстрее на возможные атаки.

Данные самолеты регулярно проводят патрулирование над Восточной Европой и Балтийским морем с февраля 2022 года.

До этого сообщалось, что Североатлантический альянс объявил о замене своего флота из шести самолетов AWACS на новые. В документе отмечается, что блок выбрал новое поколение самолетов. Шесть новых самолетов Boeing E-7A должны «выйти на операционную готовность» к 2031 году.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.

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