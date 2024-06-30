ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что еще три населенных пункта были атакованы Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Грайворонском городском округе. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Он подчеркнул, что во всех случаях обошлось без пострадавших. В селе Безымено были полностью разрушены три частных дома, поврежден неработающий магазин. Два дрона-камикадзе атаковали село Смородино, там в двух домовладениях выбиты окна, посечены заборы, добавил Гладков.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что в Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник.

Этим же утром беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили массированную атаку на Новолипецкий металлургический комбинат. По предварительной информации, один из упавших дронов повредил установку разделения кислорода. Еще четыре беспилотника попытались атаковать здание кислородной станции. Один из БПЛА, по данным Baza, также повредил гараж. Он загорелся, но пожар быстро потушили. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Белгороде ВСУ сбросили с неба взрывчатку на парковку.