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БПЛА атаковали завод в Липецке

Новолипецкий металлургический комбинат атаковал «рой» БПЛА

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Shutterstock

В Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) заявили, что предприятие подверглось массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает РИА Новости.

В компании подчеркнули, что 30 июня на территорию НЛМК была зафиксирована атака «роем» БПЛА, которая «оказалась бессмысленна», так как ни к чему не привела.

Ночью 30 июня произошла предыдущая массированная атака беспилотных летательных аппаратов на комбинат.

По предварительной информации, один из упавших дронов повредил установку разделения кислорода. Еще четыре беспилотника попытались атаковать здание кислородной станции. Один из БПЛА, по данным Baza, также повредил гараж. Он загорелся, но пожар быстро потушили. В результате атаки никто не пострадал.

Кроме того, фрагмент сбитого БПЛА повредил крышу дома и сарая на улице Ильича.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что средства ПВО сбили девять украинских беспилотников над промзоной Липецка.

Ранее сообщалось, что в Белгороде ВСУ сбросили с неба взрывчатку на парковку.

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