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Российские военные поразили эшелон с техникой для 117-й бригады ВСУ

Минобороны: ВКС и артиллерия поразили эшелон с техникой для 117-й бригады ВСУ

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Alina Smutko/Reuters

ВКС России и артиллерия за сутки поразили при разгрузке эшелон с военной техникой для 117-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен во время разгрузки железнодорожный эшелон с вооружением, военной техникой и личным составом 117-й механизированной бригады ВСУ», — отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того, были уничтожены скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах.

Также Минобороны России сообщило, что российские военные взяли под контроль Спорное в Донецкой народной республике. Подразделения «Южной» группировки войск после активных действий улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

До этого подразделения группировки войск «Восток» сумели занять более выгодные рубежи и нанести поражение живой силе и технике 115-й, 123-й, 128-й бригад теробороны в районах Ровнополя, Времевки, Новоукраинки и Великой Новоселки в Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки «Центр» до 405 военных.

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Операция на Украине
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