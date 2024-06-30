Глава Курской области сообщил о пострадавших после падения обломков дрона ВСУ в селе

В селе Гнилое Тимского района есть несколько пострадавших в результате падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

По его словам, в течение дня за медицинской помощью после инцидента обратились пятеро жителей. Двое из них получили незначительные ранения, а три человека жаловались на обострение гипертонической болезни. Все обратившиеся обследованы бригадами скорой помощи, каждому оказана необходимая медицинская помощь.

Ночью 30 июня в Орловской области уничтожили два БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам губернатора региона Андрея Клычкова, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы.

До этого российские средства ПВО за ночь сбили 36 украинских дронов над шестью областями. Минобороны уточнило, что это территории Курской, Липецкой, Воронежской и Брянской, Орловской и Белгородской областей.

28 июня сообщалось, что ВС РФ за неделю сбили два украинских самолета МиГ-29 и 589 беспилотников. Также в Минобороны рассказали, что на линии боевого соприкосновения сдались в плен около 56 украинских военнослужащих.

Ранее в России заработала система, способная обнаруживать самые сложные воздушные цели.