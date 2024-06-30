Подразделения группировки войск «Восток» сумели занять более выгодные рубежи и нанести поражение живой силе и технике 115-й, 123-й, 128-й бригад теробороны в районах Ровнополя, Времевки, Новоукраинки и Великой Новоселки в Донецкой народной республики (ДНР), отражена контратака штурмовой группы 123-й бригады теробороны. Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Вооруженные силы Украины потеряли до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, украинские войска лишились 155-мм гаубицы FH-70 британского производства, 155-мм гаубицы М198 американского производства США, двух 122-мм гаубиц Д-30.

«Уничтожены два полевых склада боеприпасов и склад военно-технического имущества ВСУ», — добавили в Минобороны РФ.

До этого сообщалось, что российские военные взяли под контроль Спорное в Донецкой народной республике. Подразделения «Южной» группировки войск после активных действий улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки «Центр» до 405 военных.