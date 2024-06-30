Военнослужащие группировки войск «Север» ВС РФ ударили по позициям солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что россиянам удалось нанести поражение семи бригадам ВСУ неподалеку от Липцев, Волчанска, Нескучного, Тернового, Веселого, Старицы и Жовтневого. Украинцы понесли потери не только в живой силе, но и в технике, лишившись двух гаубиц М777, противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», РСЗО БМ-21 «Град», гаубицы Paladin, орудия Д-20, танка и пяти автомобилей.

Помимо этого, удар ВС РФ уничтожил склад со снарядами одной из бригад ВСУ.

Тем временем в ДНР российские войска из группировки «Центр» взяли населенный пункт Новоалександровка. Также были отражены пять контратак штурмовиков ВСУ. Потери противника на этом направлении составили за сутки до 370 военнослужащих.

Также 30 июня стало известно, что медиков группировки «Центр» представили к наградам.

Ранее в Севастополе назвали число пациентов, которые остаются в больницах после атаки ВСУ.