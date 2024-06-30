Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ лишились 285 солдат после атаки российских войск в Харьковской области

МО: ВС РФ уничтожили 285 солдат ВСУ в Харьковской области

close
100%
РИА Новости

Военнослужащие группировки войск «Север» ВС РФ ударили по позициям солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что россиянам удалось нанести поражение семи бригадам ВСУ неподалеку от Липцев, Волчанска, Нескучного, Тернового, Веселого, Старицы и Жовтневого. Украинцы понесли потери не только в живой силе, но и в технике, лишившись двух гаубиц М777, противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», РСЗО БМ-21 «Град», гаубицы Paladin, орудия Д-20, танка и пяти автомобилей.

Помимо этого, удар ВС РФ уничтожил склад со снарядами одной из бригад ВСУ.

Тем временем в ДНР российские войска из группировки «Центр» взяли населенный пункт Новоалександровка. Также были отражены пять контратак штурмовиков ВСУ. Потери противника на этом направлении составили за сутки до 370 военнослужащих.

Также 30 июня стало известно, что медиков группировки «Центр» представили к наградам.

Ранее в Севастополе назвали число пациентов, которые остаются в больницах после атаки ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами