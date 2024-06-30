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Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи

МО РФ: подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи

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Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 14-й, 43-й механизированным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), 1-й бригады национальной гвардии и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Удары пришлись в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, Григоровки, Серебрянки Донецкой народной республики (ДНР) и Червоной Дибровы Луганской народной республики. Также были отражены две атаки штурмовых групп 110-й бригады территориальной обороны.

Отмечается, что ВСУ потеряли за сутки до 515 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Были уничтожены два полевых склада боеприпасов и две станции РЭБ «Буковель-AD» и «Анклав-Н».

До этого сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий заняли населенный пункт Новоалександровка в Донецкой народной республике (ДНР) и улучшили тактическое положение.

Ранее сообщалось, что рязанские десантники парализовали работу беспилотников ВСУ.

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