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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны РФ: силы ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ в Белгородской области

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РИА Новости

В Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, военные обнаружили беспилотный аппарат самолетного типа на территории региона в 10:30 мск. В итоге дрон удалось уничтожить.

Этим же утром беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили массированную атаку на Новолипецкий металлургический комбинат. По предварительной информации, один из упавших дронов повредил установку разделения кислорода. Еще четыре беспилотника попытались атаковать здание кислородной станции. Один из БПЛА, по данным Baza, также повредил гараж. Он загорелся, но пожар быстро потушили. В результате атаки никто не пострадал.

Накануне сообщалось, что в Белгородской области беспилотники «камикадзе» ВСУ атаковали движущиеся по дороге машины, трое мирных жителей получили ранения. Первый автомобиль был атакован в селе Богун-Городок Борисовского района.

Ранее сообщалось, что в Белгороде ВСУ сбросили с неба взрывчатку на парковку.

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