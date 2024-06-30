Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные ударили ФАБ-3000 по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке

Появились кадры удара ФАБ-3000 по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке

Российские военные поразили пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Нью-Йорке в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) с помощью авиабомбы ФАБ-3000 с управляемым модулем. Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

На видео можно увидеть, как российские войска применили ФАБ-3000 с УМПК по командному пункту батальона 41-й отдельной механизированной бригады украинской армии в районе Нью-Йорка.В результате удара было ликвидировано до 60 солдат ВСУ и четыре автомобиля.

«В очередной раз убеждаемся в эффективности трехтонных авиабомб», — отметили авторы канала.

Утверждается, что здание было полностью разрушено в результате удара.

До этого аналитик Брэндон Вейхерт заявил, что российская армия при помощи бомб ФАБ-3000 сломает хребет противовоздушной обороны Украины. Он отмечал, что подобные бомбы покрывают большую площадь и их очень сложно сбивать.

Ранее ирландский журналист оценил применение авиабомб ФАБ-3000 на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами