Российские военные поразили пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Нью-Йорке в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) с помощью авиабомбы ФАБ-3000 с управляемым модулем. Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

На видео можно увидеть, как российские войска применили ФАБ-3000 с УМПК по командному пункту батальона 41-й отдельной механизированной бригады украинской армии в районе Нью-Йорка.В результате удара было ликвидировано до 60 солдат ВСУ и четыре автомобиля.

«В очередной раз убеждаемся в эффективности трехтонных авиабомб», — отметили авторы канала.

Утверждается, что здание было полностью разрушено в результате удара.

До этого аналитик Брэндон Вейхерт заявил, что российская армия при помощи бомб ФАБ-3000 сломает хребет противовоздушной обороны Украины. Он отмечал, что подобные бомбы покрывают большую площадь и их очень сложно сбивать.

Ранее ирландский журналист оценил применение авиабомб ФАБ-3000 на Украине.