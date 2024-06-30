Машина пожарных попала под обстрел ВСУ в Донецке, есть пострадавшие

Четыре сотрудника МЧС попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным МЧС, спасатели после первой атаки ВСУ тушили пожар в Петровском районе. Однако после появления угрозы повторного артудара они попали под новый обстрел.

Пострадавшие спасатели самостоятельно смогли добраться до больницы. Сейчас их госпитализировали. На пожарном автомобиле зафиксировали повреждения.

Куйбышевский и Петровский районы Донецка подверглись обстрелу из артиллерии утром 30 июня.

29 июня сообщалось, что ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) пробила крышу школы в Донецке. В здании взрывной волной выбило более трех десятков окон. Кроме того, повреждения получили фасад и мастерская при учебном заведении.

До этого МЧС сообщало о пожаре в ДНР из-за украинского беспилотного летательного аппарата. По данным ведомства, огонь охватил демонтированную кабину грузового авто, мусор и сухую траву. Пожар на площади в 10 квадратных метров тушили 14 специалистов и четыре единицы техники.

Ранее в ВСУ сообщили о напряженной обстановке в одном из районов ДНР.