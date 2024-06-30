В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

Российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с помощью беспилотников по объектам РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Так, в 7:30 мск дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.

Этим же утром обломки беспилотного летательного аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины упали в селе Гнилое Тимского района Курской области. Глава региона Алексей Смирнов сообщил, что никто из жителей в результате инцидента не пострадал, однако осколки повредили крыши, заборы и выбили окна в трех домовладениях.

Губернатор отметил, что собственникам пострадавших домов будет оказана необходимая помощь.

До этого министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили пятнадцать беспилотников над территорией Курской, девять беспилотников над Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два дрона над территориями Орловской и Белгородской областей.

Ранее в России заработала система, способная обнаруживать самые сложные воздушные цели.