Российские десантники парализовали работу беспилотников ВСУ

Ударный дрон рязанских десантников группировки войск «Днепр» уничтожил украинский ретранслятор в Херсонской области и парализовал управление БПЛА ВСУ, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

«Во время разведки на правом берегу Днепра был обнаружен расположенный на вышке ретранслятор противника, позволяющий беспилотникам ВСУ долетать до наших позиций на левом берегу. Расчет десантников-«дроноводов», получив задачу, вылетел для уничтожения цели. FPV-дрону понадобилось несколько минут, чтобы пересечь реку на Херсонском направлении и ударить по украинскому ретранслятору. В результате в том районе было парализовано все управление дронами ВСУ», — сообщили журналистам в ведомстве.

В ночь на 30 июня российские средства ПВО за ночь сбили 36 украинских дронов над шестью областями.

До этого сообщалось, что в РФ уничтожили за неделю два самолета МиГ-29 ВСУ и 689 беспилотников.

Ранее в России заработала система, способная обнаруживать самые сложные воздушные цели.