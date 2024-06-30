Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские десантники парализовали работу беспилотников ВСУ

Минобороны РФ: рязанские десантники парализовали работу беспилотников ВСУ

Ударный дрон рязанских десантников группировки войск «Днепр» уничтожил украинский ретранслятор в Херсонской области и парализовал управление БПЛА ВСУ, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

«Во время разведки на правом берегу Днепра был обнаружен расположенный на вышке ретранслятор противника, позволяющий беспилотникам ВСУ долетать до наших позиций на левом берегу. Расчет десантников-«дроноводов», получив задачу, вылетел для уничтожения цели. FPV-дрону понадобилось несколько минут, чтобы пересечь реку на Херсонском направлении и ударить по украинскому ретранслятору. В результате в том районе было парализовано все управление дронами ВСУ», — сообщили журналистам в ведомстве.

В ночь на 30 июня российские средства ПВО за ночь сбили 36 украинских дронов над шестью областями.

До этого сообщалось, что в РФ уничтожили за неделю два самолета МиГ-29 ВСУ и 689 беспилотников.

Ранее в России заработала система, способная обнаруживать самые сложные воздушные цели.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами