Несколько беспилотников уничтожили в Воронежской области ночью

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов над территорией Воронежской области за ночь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

По словам Гусева, оперативными службами проводится поиск обломков дронов, опасность атаки беспилотниками в области пока сохраняется.

До этого министерство обороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили пятнадцать БПЛА над территорией Курской, девять беспилотников над Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два дрона над территориями Орловской и Белгородской областей.

Вечером 29 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на парковку.

Ранее в России заработала система, способная обнаруживать самые сложные воздушные цели.