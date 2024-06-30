В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об это сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

В ночь на 30 июня в Брянской области были сбиты четыре беспилотника ВСУ.

В результате атаки пострадавших среди мирного населения не обнаружено. Разрушений инфраструктуры также не было. В настоящее время оперативные и экстренные службы региона работают на месте происшествия.

До этого в Воронежской и Курской областях была объявлена опасность атаки БПЛА.

28 июня опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Курской и Белгородской областях.

До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что 26 июня около 4 утра система противовоздушной обороны подавила украинские беспилотные летательные аппараты над регионом.

Ранее ВСУ атаковали многоквартирный дом в Белгородской области.