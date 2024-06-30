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Артиллерия уничтожила замаскированные позиции и украинские ДРГ

МО РФ: расчеты Д-30 группировки «Север» уничтожили замаскированные позиции ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 группировки российских войск «Север» уничтожили замаскированные позиции и диверсионные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

«Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции и диверсионные группы ВСУ в ходе проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что обнаружение целей и выявление попыток ротации подразделений украинской армии обеспечивают операторы беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны отметили, что вся информация о противнике незамедлительно передается на пункт управления для нанесения упреждающих ударов. Артиллеристы российской армии продолжают бить по складам с боеприпасами и укрепленным позициям противника.

Незадолго до этого сообщалось, что российские военные с помощью комплекса «Искандер-М» нанесли удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой украинской армии.

Ранее ВСУ атаковали две электроподстанции в Запорожской области.

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