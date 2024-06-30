В Брянской области сбили четыре беспилотника

В Брянской области сбиты четыре беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Четыре дрона самолетного типа были сбиты силами противовоздушной обороны над Трубчевским районом.

Богомаз отметил, что в результате атаки пострадавших среди мирного населения не обнаружено. Разрушений инфраструктуры также не было. В настоящее время оперативные и экстренные службы региона работают на месте происшествия.

Незадолго до этого Вооруженные силы Украины за сутки произвели 48 атак на мирные районы Донецкой народной республики. Был зафиксирован 31 обстрел на Донецком направлении и 17 обстрелов на Горловском направлении. Пострадали восемь домовладений и один объект инфраструктуры.

До этого украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку.

Ранее советник главы ДНР Кимаковский сообщил о расстреле ВСУ группы беженцев из Торецка.