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В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности

Губернатор Артамонов сообщил о воздушной тревоге в Липецкой области

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Позднее Артамонов сообщил об угрозе атаки БПЛА на территории города Липецка. Граждан призвали оставаться дома, не подходить к окнам и находится в укрытии до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА».

До этого режим воздушной опасности в регионе объявлялся 23 июня.

Перед этим в Липецке подростка приговорили к четырем годам пребывания в воспитательной колонии за подготовку нападения на школу.

По данным следствия, юноша активно изучал идеологию запрещенных в России движений и в переписках с друзьями высказывал намерение устроить террористический акт в школе.

Когда о готовящемся преступлении стало известно правоохранителям, в отношении юноши возбудили уголовное дело. В ходе обыска в его доме были найдены схожий с автоматом АК-74 предмет, три пневматических пистолета различных марок, макеты патронов калибра 7,62, националистическая литература, а также компонентные для изготовления СВУ.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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