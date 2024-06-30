Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израильские истребители пролетели над Бейрутом на пониженной высоте

Lebanon24: израильские ВВС преодолели звуковой барьер над Бейрутом

close
100%
Mohamed Azakir/Reuters

Истребители израильских ВВС нарушили воздушное пространство Ливана и совершили разведывательные полеты на пониженной высоте над центральными и южными регионами. Об этом сообщает ливанский информационный портал Lebanon24.

По данным портала, израильские пилоты преодолели звуковой барьер над Бейрутом, что вызвало мощные хлопки в небе, напоминающие взрывы бомб.

В публикации говорится, что израильские истребители появились в небе над долиной Бекаа и восточной грядой Ливанских гор. Военные самолеты имитировали налеты на Джеззин, Иклим-эт-Туффах, а также Набатию, Рашаю-эль-Фуххар, Сайду и Тир. Эти действия вызвали панику у местных жителей.

Также ливанские граждане сообщили, что четыре мощных взрыва раздались в районе Сарин в окрестностях города Баальбек, который находится в 90 километрах от Бейрута. Именно в этом городе находится крупный форпост вооруженных формирований шиитской милиции «Хезболла».

Незадолго до этого в Ливане и Иране заявили, что нельзя допустить разрастания палестино-израильского конфликта и прямого столкновения с Израилем.

Ранее военные Израиля заявили, что могут вернуть Ливан «в каменный век».

Все новости на тему:
Конфликт Ирана и Израиля
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами