Израильские истребители пролетели над Бейрутом на пониженной высоте

Истребители израильских ВВС нарушили воздушное пространство Ливана и совершили разведывательные полеты на пониженной высоте над центральными и южными регионами. Об этом сообщает ливанский информационный портал Lebanon24.

По данным портала, израильские пилоты преодолели звуковой барьер над Бейрутом, что вызвало мощные хлопки в небе, напоминающие взрывы бомб.

В публикации говорится, что израильские истребители появились в небе над долиной Бекаа и восточной грядой Ливанских гор. Военные самолеты имитировали налеты на Джеззин, Иклим-эт-Туффах, а также Набатию, Рашаю-эль-Фуххар, Сайду и Тир. Эти действия вызвали панику у местных жителей.

Также ливанские граждане сообщили, что четыре мощных взрыва раздались в районе Сарин в окрестностях города Баальбек, который находится в 90 километрах от Бейрута. Именно в этом городе находится крупный форпост вооруженных формирований шиитской милиции «Хезболла».

Незадолго до этого в Ливане и Иране заявили, что нельзя допустить разрастания палестино-израильского конфликта и прямого столкновения с Израилем.

Ранее военные Израиля заявили, что могут вернуть Ливан «в каменный век».