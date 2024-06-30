Участника СВО осудили на семь лет за убийство своей бабушки

Участник специальной военной операции Алексей Жариков осужден на семь лет за убийство своей бабушки. Это следует из релиза Дзержинского районного суда города Волгограда.

Отмечается, что мужчина жил с бабушкой с 2021 года. В день убийства он готовил обед после работы, во время чего женщина высказывала ему претензии. Он хотел уйти от скандала и просто оттолкнул ее рукой. От толчка женщина отлетела и упала туда, где стоял стул.

Мужчина вышел из дома, но сразу вернулся, чтобы забрать вещи, но женщины уже не было. Позже он узнал, что ее забрала скорая. Изначально Жариков заявлял, что считает себя виновным только в толчке, но позже признался, что один раз ударил бабушку.

Соседи же утверждают, что видели, как мужчина избивает бабушку табуретом.

Через несколько дней женщина скончалась в больнице.

27 июня военный из Казани получил три года условно за подрыв имитационной гранаты у лавочки во дворе жилого дома.

До этого Военный суд Луганской народной республики приговорил Героя России из Мамадышского района Татарстана Ирека Магасумова к 11 годам лишения свободы.

Ранее на Урале военный до смерти избил бойца СВО, которого нашел на лавочке у сауны.