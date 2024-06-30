Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В двух российских регионах объявлена опасность атаки БПЛА

В Воронежской и Курской областях объявлена опасность атаки БПЛА

close
100%
Zamir Usmanov/Global Look Press

В Воронежской и Курской областях объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщили губернаторы регионов Александр Гусев и Алексей Смирнов в своих Telegram-каналах.

Смирнов сообщил, что в Курской области силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки. Гусев также рассказал о приведении в готовность сил ПВО.

28 июня опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Курской и Белгородской областях.

До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что 26 июня около 4 утра система противовоздушной обороны подавила украинские беспилотные летательные аппараты над регионом.

25 июня министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны РФ уничтожили в Ростовской области малоразмерный воздушный шар, запущенный с украинской территории.

Ранее губернатор Севастополя рассказал об украинских информационных атаках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами