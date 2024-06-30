В двух российских регионах объявлена опасность атаки БПЛА

В Воронежской и Курской областях объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщили губернаторы регионов Александр Гусев и Алексей Смирнов в своих Telegram-каналах.

Смирнов сообщил, что в Курской области силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки. Гусев также рассказал о приведении в готовность сил ПВО.

28 июня опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Курской и Белгородской областях.

До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что 26 июня около 4 утра система противовоздушной обороны подавила украинские беспилотные летательные аппараты над регионом.

25 июня министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны РФ уничтожили в Ростовской области малоразмерный воздушный шар, запущенный с украинской территории.

Ранее губернатор Севастополя рассказал об украинских информационных атаках.