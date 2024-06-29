На Украине неизвестные подожгли военные автомобили

На Украине ночью подожгли три военных автомобиля. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«В городе Изюм в 03:00 подожгли сразу два военных автомобиля, а именно джип Great Wall и грузовик MAN. Пожар ликвидировали через 40 минут, автомобили сгорели полностью. Еще один случай поджога зафиксирован в Одессе. Там подожгли автомобиль Nissan, который принадлежал военному», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что в Каменском Днепропетровской области вечером 26 июня подожгли микроавтобус военного. По данным правоохранительных органов, Volkswagen военного стоял во дворе, к нему подошли неизвестные и подожгли. В соцсетях опубликовали видео горящего авто.

Несколькими днями ранее неизвестные подожгли три автомобиля военных на Украине. Машины сожгли в Киеве и Полтавской области. Автомобили подожгли в Одессе, Николаеве и Каменском.

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