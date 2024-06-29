Израиль ответил на угрозы Ирана из-за атак на «Хезболлу»

Израиль продолжит в полную силу бить по силам шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана, несмотря на угрозы со стороны Ливана. С таким заявлением выступил глава МИД Израиля Исраэль Кац, чьи слова передает ТАСС.

По словам Каца, удары прекратятся только после того, как «Хезболла» покинет юг Ливана, поскольку только тогда будет восстановлена безопасность на северной границе Израиля, и жители приграничных поселений смогут вернуться в свои дома.

Перед этим в Тегеране заявили, что масштабная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане означала бы начало «войны на уничтожение». Отвечая представителям Ирана, израильский министр выразил убежденность в том, что «режим, который угрожает уничтожением, заслуживает быть уничтоженным».

Незадолго до этого стало известно, что Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан и ввела запрет на любые поездки в регион.

В свою очередь Министерство обороны США начало переброску войск к границе между Израилем и Ливаном.

Ранее спрогнозировал, где «Хезболла» хранит иранское оружие.