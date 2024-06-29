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В Сирии беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ

ЦПВС: в Сирии опасно сблизились БПЛА MQ-9 Reaper «коалиции» и российский Су-35

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Министерство обороны РФ

Беспилотник MQ-9 Reaper «коалиции», возглавляемой Соединенными Штатами, опасно приблизился к российскому истребителю Су-35 ВКС РФ над провинцией Хомс. Российский самолет совершал плановый полет в небе над Сирией, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

«Двадцать девятого июня с 11:00 до 11:05 над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7500 до 8500 метров в очередной раз произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 «Reaper» «коалиции» с самолетом Су-35 ВКС России», – говорится в сообщении.

Отмечается, что российский летчик, показал высокий класс пилотирования, вовремя предпринял нужные меры для предотвращения аварии.

27 июня в Сирии над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс едва не столкнулись беспилотный летательный аппарат MQ-9 «Reaper» «коалиции» и самолет Су-35 ВКС России.

Ранее стало известно, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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