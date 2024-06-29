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Несколько населенных пунктов атаковали в Белгородской области

Гладков: еще 3 населенных пункта Белгородской области были атакованы ВСУ

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что еще три населенных пункта региона были атакованы Вооруженными силами Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале Гладкова.

Гладков подчеркнул, что по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

Он добавил, что в Грайворонском городском округе в поселке Совхозный было атаковано частное нежилое домовладение, в селе Богун-Городок Борисовского района в результате сброса взрывного устройства в одном доме выбиты окна.

До этого днем 29 июня Гладков заявил, что пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Шебекинском городском округе в селе Вознесеновка зафиксировали повреждения на территории двух сельхозпредприятиях: на одном пострадало оборудование, на втором — пробиты кровля и стены склада. Кроме того, осколками посекло два грузовых автомобиля и ограждение.

В начале июня Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы.

Ранее губернатор написал в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Долгое Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.

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