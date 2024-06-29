Силы ПВО России сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны РФ пресекли попытку ВСУ совершить теракт с применением БПЛА. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Около 18.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что украинский беспилотный летательный аппарат был сбит над территорией Белгородской области.

29 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты в регионе. Он отметил, что в селе Маломихайловка ранение шеи получил один мирный житель. Мужчину доставили в областную клиническую больницу, где оказывают всю необходимую помощь. Кроме того, осколки снарядов повредили пять частных домов: выбили окна, посекли кровлю, фасады, заборы и хозпостройки. Кроме того, под обстрел попал социальный объект, три легковых автомобиля и один грузовик, а также — линия электропередачи.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.