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ВС РФ нанесли удар по складу ВСУ с боеприпасами и техникой в Запорожье

РИА: военные РФ уничтожили склад с боеприпасами и техникой в Запорожье

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Inna Varenytsia/Reuters

Российские военные нанесли удар по карьеру в Запорожской области, где располагался склад Вооруженных сил Украины с боекомплектом и военной техникой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.

«В 17:45 в Матвеевку прилетело еще раз, громко. После второго прилета военные из окрестных сел уехали в сторону Вольнянска и Матвеевки. <...> В Матвеевке был большой склад с ракетами РСЗО и дальнобойными ракетами для установок HIMARS», — сказал собеседник агентства.

По его словам, колонна машин скорой помощи направилась в сторону Матвеевки после взрыва.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по двум электроподстанциям в регионе, в результате произошла утечка масла. После инцидента оказались полностью обесточены 11 сел — около двух тысяч абонентов.

Ранее сообщалось, что ВСУ стали чаще применять беспилотники в Запорожской области.

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