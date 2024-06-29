ВС РФ нанесли удар по складу ВСУ с боеприпасами и техникой в Запорожье

Российские военные нанесли удар по карьеру в Запорожской области, где располагался склад Вооруженных сил Украины с боекомплектом и военной техникой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.

«В 17:45 в Матвеевку прилетело еще раз, громко. После второго прилета военные из окрестных сел уехали в сторону Вольнянска и Матвеевки. <...> В Матвеевке был большой склад с ракетами РСЗО и дальнобойными ракетами для установок HIMARS», — сказал собеседник агентства.

По его словам, колонна машин скорой помощи направилась в сторону Матвеевки после взрыва.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по двум электроподстанциям в регионе, в результате произошла утечка масла. После инцидента оказались полностью обесточены 11 сел — около двух тысяч абонентов.

Ранее сообщалось, что ВСУ стали чаще применять беспилотники в Запорожской области.