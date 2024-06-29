В Госдуме заявили о причастности американских БПЛА к атакам на Севастополь

Разведывательные БПЛА Соединенных Штатов в Черном море имеют прямое отношение к атакам Вооруженных сил Украины на Севастополь. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, сообщает РИА Новости.

«Если за океаном не до конца это поняли, то пусть пеняют сами на себя. Беспилотники США имеют прямое отношение, <...> так как направляют удары украинских боевиков. Присутствие американских беспилотников несет угрозу мирному населению Севастополя и Крыма», – сказал Белик, добавив, что позиция России по вопросу нахождения дронов США над акваторией Черного моря предельно ясна.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявил, что США продолжат полеты над международными водами Черного моря.

23 июня ВСУ обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны России, системы ПВО сбили четыре ракеты, один боеприпас взорвался в воздухе над территорией города.

Ранее МЧС уничтожило суббоеприпасы ATACMS на дне моря.