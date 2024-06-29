В одном из украинских городов произошел взрыв

В украинском городе Харькове произошел взрыв. Об этом сообщает «Общественное. Новости».

Корреспонденты издания предполагают, что взрыв мог произойти за пределами города.

Других подробностей случившегося не приводится.

Утром 29 июня во всех регионах Украины объявили ракетную тревогу.

27 июня сообщалось, что на энергетическом объекте в центре Киева произошел взрыв, который привел к пожару. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко заявил, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стала известна тактика авиации ВСУ для сохранения самолетов.