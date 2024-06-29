Украинские войска атаковали Белгородскую область с беспилотников

Пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет», — отметил глава региона.

В Шебекинском городском округе в селе Вознесеновка зафиксировали повреждения на территории двух сельхозпредприятиях: на одном пострадало оборудование, на втором — пробиты кровля и стены склада. Кроме того, осколками посекло два грузовых автомобиля и ограждение.

На хуторе Панков в результате прилета со стороны Украины разрушен частный дом. В селе Новая Таволжанка после отражения российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) воздушной атаки со стороны Украины поврежденным оказался легковой автомобиль.

В Грайворонском городском округе в селе Безымено дрон сбросил взрывное устройство во двор частного домовладения: оно пробило крышу и разрушило сараи. Другой дом после двух атак БПЛА загорелся . В селе Козинка возникший в результате обстрела пожар уничтожил магазин. Кроме того, в ночь на субботу ВСУ нанесли удар по местному храму и повредили купол.

В начале июня Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы.

Ранее губернатор написал в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Долгое Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.