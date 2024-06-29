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«Южная» группировка войск ВС РФ улучшила положение по переднему краю

МО РФ: «Южная» группировка войск ВС улучшила положение по переднему краю

Министерство обороны России сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю.

Отмечается, что они нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад, а также 214-го батальона «Опфор» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это произошло в районах Зализнянского, Григоровки, Часова Яра, Калинина и Константиновки Донецкой народной республики (ДНР).

Отражена контратака подразделений 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Отмечается, что ВСУ потеряли более 430 бойцов, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Также в Минобороны сообщили, что группировка российских войск «Север» нанесла поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Харьковской области. Потери понесли 42-я, 57-я мехбригады и 105-я бригада теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Волчанск и Липцы Харьковской области.

Ранее в Минобороны РФ заявили о занятии еще одного населенного пункта в зоне спецоперации.

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Операция на Украине
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