Группировка российских войск «Север» нанесла поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве обратили внимание, что противник лишился живой силы и техники. В частности, потери понесли 42-я, 57-я мехбригады и 105-ая бригада теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Волчанск и Липцы Харьковской области.

Российские бойцы ликвидировали 270 украинских военнослужащих, танк, четыре автомобиля, и пять гаубиц, в том числе — американскую — М109 Paladin.

До этого Минобороны РФ заявили об освобождении еще одного населенного пункта в зоне спецоперации. Речь идет о поселке Шумы в Донецкой народной республике (ДНР).

24 июня на Украине узнали, когда армия РФ ударит по украинским частям в Запорожье.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.