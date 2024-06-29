На Украине проверят действия генерала ВСУ Юрия Содоля

Государственное бюро расследований Украины проверит действия генерала Вооруженных сил страны Юрия Содоля на Харьковском направлении во время наступления российских войск. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Некоторое время назад на Содоля написал заявление начальник штаба «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Он обвинял генерала в том числе в работе на Россию.

По словам народного депутата Марьяны Безуглой, Содоль «пьянствовал» в одесском ресторане во время наступления российских военных на Торецк. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Содоля после этого. В числе прочего на генерала возложили ответственность за ряд неудач армии в зоне боевых действий и обвинили в работе на Россию.

Газета The Washington Post впоследствии написала, что отстранение Содоля может ослабить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, которого «рядовые солдаты и так не любят». Также издание отмечало, что это может обернуться неприятными последствиями для Зеленского, который в феврале уже уволил популярного в ВСУ Валерия Залужного.

25 июня военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что после увольнения Содоля в отставку могут отправить Сырского.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.