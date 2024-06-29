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В Белоруссии заявили о нарушении границы украинскими разведывательными беспилотниками

ПВО Белоруссии фиксирует напряженную обстановку на границе с Украиной

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Gleb Garanich/Reuters

В последнее время силы противовоздушной обороны Белоруссии фиксируют повышенную активность украинских беспилотников, ведущих разведку в приграничных районах. Об этом заявил начальник управления зенитных ракетных войск Белоруссии полковник Андрей Северинчик, комментарий размещен в Telegram-канале Минобороны республики.

По его словам, в приграничном воздушном пространстве складывается напряженная обстановка, белорусские военные отмечают постоянное нарушение государственной границы беспилотными аппаратами, прилетающими со стороны Украины.

Для противодействия этому Белоруссия усилила радиолокационную разведку во взаимодействии с силами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, увеличено количество постов визуального наблюдения, а в приграничные районы введены дополнительные силы ПВО.

Полковник Северинчик предостерег «горячие головы» от попыток вовлечения Белоруссии в вооруженный конфликт и заявил ,что республика готова применить все имеющиеся силы и средства для защиты своей территории и населения.

До того 29 июня в Минобороны Белоруссии сообщили о росте напряженности на границе с Украиной. Заместитель командующего Силами специальных операций (ССО) по идеологической работе Вооруженных сил Белоруссии Вадим Лукашевич заявил, что Украина стягивает к границам войска, вооружение и военную технику.

Ранее белорусские пограничники нашли на границе с Украиной тайник со взрывчаткой.

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