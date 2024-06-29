Силы ПВО сбили украинский МиГ-29

Средства противовоздушной обороны РФ сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом сообщает российское министерство обороны.

Также были сбиты 119 укринских беспилотных летательных аппаратов, пять оперативно-тактических ракет ATACMS и 10 реактивных снарядов HIMARS.

До этого в Минобороны России сообщили, что над территориями Тверской, Брянской, Белгородской областей и Крымом за ночь были сбиты шесть украинских беспилотников. Согласно сообщению оборонного ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два дрона над Тверской областью, один — над Брянской областью, один — над Белгородской областью и два — над территорией Республики Крым.

Накануне министерство обороны России опубликовало видео уничтожения в зоне спецоперации пусковой установки реактивной системы залпового огня М270 А1 MLRS, а также автомобиля сопровождения и грузовых автомобилей с боекомплектом.

Ранее Украина создала новый беспилотник.