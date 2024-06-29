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Российские военные уничтожили зенитно-ракетный комплекс в зоне СВО

Минобороны РФ: российские военные уничтожили две установки ЗРК С-300 ВСУ

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Российские военные при помощи оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии уничтожили пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, а также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Кроме того, силы РФ нанесли поражение скоплениям военнослужащих и военной техники ВСУ в 119-ти районах в хоне проведения специальной военной операции.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские бойцы взяли под контроль поселок Шумы в Донецкой народной республике (ДНР).

По данным оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции России на Украине уничтожены: 616 самолетов, 276 вертолетов, 26896 беспилотников, 535 зенитных ракетных комплекса, 16453 танка и другая техника.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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Операция на Украине
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