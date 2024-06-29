В Курской области объявлен отбой ракетной опасности спустя восемь минут после объявления. Об этом сообщил врио Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности», — написал чиновник.

Ракетная опасность была объявлена в регионе в 13:11.

До этого Смирнов сообщил, что в ночь на 29 июня украинский беспилотник атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района.

В результате сброса боеприпаса пострадали пять человек, в том числе двое маленьких детей, — никого спасти не удалось. Еще два члена семьи в тяжелом состоянии были доставлены в Рыльскую районную больницу.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила, что обратится в международные органы с просьбой осудить атаку ВСУ.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования главе и жителям Курской области в связи с атакой ВСУ.