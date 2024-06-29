Белоруссия дополнительно защитила силами ПВО границу с Украиной

Белоруссия в последнее время фиксирует увеличение количества полетов украинских беспилотных летательных аппаратов, ведущих разведку в приграничных районах территории республики. Об этом сообщил начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии полковник Андрей Северинчик, передает пресс-служба белорусского Минобороны.

Он признал, что обстановка в воздушном пространстве над Белоруссия напряженная. Отмечается постоянное нарушение белорусской государственной границы.

По словам Северинчика, подразделения Вооруженных сил Украины, дислоцированные на приграничной территории, обеспечены не только разведывательными беспилотниками, но и аппаратами с возможностью нанесения поражения в глубину Белоруссии.

Полковник подчеркнул, что в данных условиях Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны адекватно реагируют на складывающую обстановку вокруг Белоруссии.

Северинчик добавил, что для обеспечения обнаружения украинских дронов в белорусском воздушном пространстве дополнительно наращены силы и средства разведки. Дежурят войска ПВО, осуществляется ведение радиолокационной разведки силами радиотехнических войск в взаимодействии с подразделениями радиоэлектронной борьбы и т.д.

Ранее дивизион РСЗО «Полонез» вышел на границу Белоруссии с Украиной.