Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белоруссия дополнительно защитила силами ПВО границу с Украиной

МО: Белоруссия из-за активности дронов ВСУ дополнительно вывела ПВО к границе

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Белоруссия в последнее время фиксирует увеличение количества полетов украинских беспилотных летательных аппаратов, ведущих разведку в приграничных районах территории республики. Об этом сообщил начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии полковник Андрей Северинчик, передает пресс-служба белорусского Минобороны.

Он признал, что обстановка в воздушном пространстве над Белоруссия напряженная. Отмечается постоянное нарушение белорусской государственной границы.

По словам Северинчика, подразделения Вооруженных сил Украины, дислоцированные на приграничной территории, обеспечены не только разведывательными беспилотниками, но и аппаратами с возможностью нанесения поражения в глубину Белоруссии.

Полковник подчеркнул, что в данных условиях Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны адекватно реагируют на складывающую обстановку вокруг Белоруссии.

Северинчик добавил, что для обеспечения обнаружения украинских дронов в белорусском воздушном пространстве дополнительно наращены силы и средства разведки. Дежурят войска ПВО, осуществляется ведение радиолокационной разведки силами радиотехнических войск в взаимодействии с подразделениями радиоэлектронной борьбы и т.д.

Ранее дивизион РСЗО «Полонез» вышел на границу Белоруссии с Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами