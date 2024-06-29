В Минобороны Белоруссии сообщили о росте напряженности на границе с Украиной

Заместитель командующего Силами специальных операций (ССО) по идеологической работе Вооруженных сил Белоруссии Вадим Лукашевич заявил, что ситуация на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности. Его слова приводятся в Telegram-канале министерства обороны страны.

«Обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности», — заявил он.

По его словам, у министерства имеется информация о том, что Украина стягивает к границам войска, вооружение, военную технику.

Он отметил, что Белоруссия готова к любым провокациям с украинской стороны.

До этого сообщалось, что белорусские пограничники обнаружили в районе границы с Украиной схрон с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств. Находки были сделаны в Гомельской области. Пограничники выявили тайник, содержащий контейнеры с двумя килограммами пластичного взрывчатого вещества, взрывателями с запалами и детонаторами к ним.

Ранее дивизион РСЗО «Полонез» вышел на границу Белоруссии с Украиной.