Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, попытка атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) была пресечена в 9:45 мск.

До этого Минобороны РФ сообщало, что за ночь над территориями Тверской, Брянской, Белгородской областей и Крымом за ночь были сбиты шесть украинских беспилотников.

Днем 28 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел поселка Прилесье в Кроснояружском районе.

До этого сообщалось, что в Белгородской области три населенных пункта подверглись ударам со стороны ВСУ. По словам Гладкова, на окраине города Шебекино от прилета боеприпаса на территории промышленного предприятия пострадали административное здание, спецтехника и легковой автомобиль.

Ранее Украина создала новый беспилотник.