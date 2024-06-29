ВСУ сбросили боеприпас на машину в Макеевке в ДНР

Вооруженные сил Украины (ВСУ) 28 июня совершили сброс взрывоопасного предмета на гражданский автомобиль в Макеевке (ДНР), в результате чего пострадали двое человек — мужчина и женщина, супруги направлялись к дочери на выпускной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

Как сообщал глава Донецкой народной республики, сброс взрывоопасного предмета пришелся на дорогу между кварталами города. По данным агентства, на месте обстрела были найдены осколки снаряда, фрагменты поврежденного автомобиля и одежда со следами крови.

Собеседник РИА Новости рассказал, что в машине находился его сосед, ни его, ни его жену спасти не удалось.

По данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские войска 36 раз обстреляли территорию республики, выпустив 95 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили шестеро мирных жителей. Повреждения получили шесть жилых домов.

Накануне сообщалось, что ВСУ выпустили 23 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.

Ранее командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе.