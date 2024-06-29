В Госдуме назвали агрессией полеты американских дронов над Черным морем

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал агрессией и реальной угрозой присутствие разведывательных беспилотных летательных аппаратов США в Черном море. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий заявил, что Россия будет вынуждена ответить на провокации США, считая действия Вашингтона угрозой для жизни и здоровья россиян.

Шеремет подчеркнул, что все международные правила и законы, используемые противниками России как прикрытие, отходят на второй план, пока не минует опасность и не снизится градус напряженности.

Депутат высказал мнение, что любое другое поведение России, будет воспринято ее врагами как слабость и только усилит давление и наращивание их военного присутствия в стратегически важных регионах.

Разведывательный дрон США заметили в акватории Черного моря заметили и 23 июня — в день атаки ВСУ на Севастополь. По данным Flightradar, в акваторию БПЛА RQ-4 Global Hawk зашел около 9:00 мск. Военкор Алексей Живов также сообщил, что именно Global Hawk наводил ракеты ATACAMS на город. По словам журналиста, сразу после этого дрон пропал с радаров. Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил РФ внести предложения по оперативному реагированию на провокации США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы возможные причины потери связи с дроном США.