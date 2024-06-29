В Севастополе сработала система ПВО

В Севастополе работает система противовоздушной обороны ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Он призвал население сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

«Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки», — подчеркнул Развожаев.

По его словам, в настоящее время военные ведут работу по уничтожению воздушных целей.

Незадолго до это в Севастополе объявили воздушную тревогу.

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. Число пострадавших при атаке, по последним данным, возросло до 155.

Ранее очевидец рассказал, как происходила атака ВСУ на пляж в Севастополе.