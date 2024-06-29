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CNN рассказал, к чему приведет передача под контроль России Часова Яра

CNN: взятие ВС РФ Часова Яра поставит под угрозу Славянск и Краматорск

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Violeta Santos Moura/Reuters

Переход Часова Яра под контроль России поставит под угрозу ключевые военные узлы Славянска и Краматорска. Об этом пишет ABC News.

По данным телеканала, российские войска добились постепенных, но устойчивых успехов в ДНР, в том числе вокруг стратегически важного Часова Яра.

Президент России Владимир Путин заявлял, что российские силы не стремятся к быстрым достижениям и продолжат придерживаться стратегии медленного продвижения, пишут журналисты.

Джек Уотлинг из Королевского института вооруженных сил отметил, что масштабность ударов вынудила Украину рассредоточить свою артиллерию, расходуя боеприпасы на то, чтобы отразить последовательные атаки России. РФ, по его словам, сейчас не добивается грандиозного прорыва, но стремится убедить Киев, что может продолжить продвижение, километр за километром, вдоль фронта».

Майкл Кофман из Фонда Карнеги (организация включена Минюстом в список иноагентов) заявил, что очевидная цель России — поддерживать натиск и вынудить Украину рассредоточить свои силы вдоль фронта. Он напомнил, что хотя Украине и удалось стабилизировать линию фронта, ей пришлось задействовать резервы, предназначенные для защиты других позиций.

По словам Кофмана, из-за этого потребуется значительно больше времени, чтобы восстановить боевую мощь Украины до приличного уровня.

Российские войска также усилили авиаудары по энергетическим объектам Украины и другой жизненно важной инфраструктуре с помощью ракет и беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика потеряла около 80% своей тепловой энергии и треть своей гидроэлектроэнергии в результате ударов, пишет CNN.

Уотлинг добавил, что нехватка средств противовоздушной обороны ставит Украину перед трудным выбором — сконцентрировать их для защиты критически важной инфраструктуры или защиты войск на фронте.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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