Минобороны назвало число сбитых над регионами РФ украинских БПЛА за ночь

Над территориями Тверской, Брянской, Белгородской областей и Крымом за ночь были сбиты шесть украинских беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два дрона над Тверской областью, один — над Брянской областью, один — над Белгородской областью и два — над территорией Республики Крым.

Вечером 28 июня врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что в результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника в селе Гордеевка было нарушено газоснабжение.

Утром того же дня глава Брянской области Александр Богомаз заявлял, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил крышу административного здания в Брянске. По его словам, летательный аппарат удалось подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы, однако упавший дрон задел здание.

Ранее Украина создала новый беспилотник.