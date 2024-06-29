На Тайвани зафиксировали приближение китайских воздушных и морских судов

Пять кораблей и 23 воздушных судна Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приближались за минувшие сутки к Тайваню. Об этом сообщило министерство обороны островного государства в соцсети X.

По данным Минобороны, 20 китайских воздушных судов пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива и вошли в зону действия тайваньских сил противовоздушной обороны.

16 июня газета Financial Times писала, что председатель КНР Си Цзиньпин заявил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, что США провоцировали Китай совершить нападение на Тайвань. По данным издания, беседа состоялась в апреле 2023 года. По словам Си Цзиньпина, Вашингтон обманом пытался заставить Пекин напасть на остров, но китайский лидер не поддался на провокацию.

До этого президент США Джо Байден не исключил, что армия страны вмешается в возможный конфликт материкового Китая и Тайваня.

Ранее в Китае категорически отвергли возможность заявлений о независимости Тайваня.